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МОСИНФОРМ

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В «Мосгазе» рассказали о контроле качества материалов для городских инженерных сетей

В «Мосгазе» рассказали о контроле качества материалов для городских инженерных сетей

Специалисты Московского городского центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО «Мосгаз» провели свыше 180 комплексных исследований за первое полугодие 2026 года.

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