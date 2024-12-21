Snapdragon X будет жить: суд оправдал Qualcomm в споре с Arm по сделке с покупкой Nuvia На п...

Snapdragon X будет жить: суд оправдал Qualcomm в споре с Arm по сделке с покупкой NuviaНа протяжении всей этой недели в Делавэре заседал суд присяжных, рассматривающий иск британского холдинга Arm к своему клиенту Qualcomm, который обвинялся в неправомерном использовании лицензируемых технологий после сделки по покупке Nuvia в 2021 году.
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