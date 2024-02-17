Медик из Архангельска стала участницей нового сезона мейковер-шоу «Рогов в городе»

В первом выпуске нового сезона, который выходит 18 февраля на канале СТС, Александр Рогов преобразит Татьяну ОводовуВ первом выпуске нового сезона, который выходит 18 февраля на канале СТС, Александр Рогов преобразит Татьяну ОводовуТатьяна, которой сейчас 41 год, рассказывает, что последние полгода она забыла о себе и постоянно носит одни джинсы.