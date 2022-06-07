Украина назвала условие для возобновления морских перевозок зерна

Украина возобновит морские перевозки сельхозпродукции из страны только при условии передачи Киеву «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран в защите акватории, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Украина возобновит морские перевозки сельхозпродукции из страны только при условии передачи Киеву «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран в защите акватории, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
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