РОСБАЛТ

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Украина назвала условие для возобновления морских перевозок зерна

Украина назвала условие для возобновления морских перевозок зерна

Украина возобновит морские перевозки сельхозпродукции из страны только при условии передачи Киеву «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран в защите акватории, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

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