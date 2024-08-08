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За кулисами эротической фотосессии журнала Playboy

За кулисами эротической фотосессии журнала Playboy

Как проходят фотосессии для самого популярного журнала эротического жанра? Голландский фотограф Патрик Ван Дам предлагает нам заглянуть за кулисы откровенных фотосессий обнаженных моделей журнала Playboy.

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