Голубев: никто не пострадал при атаке 11 дронов ВСУ на Ростовскую область

В ночь на 21 октября системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью России, никто не пострадал.
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