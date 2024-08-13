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Огонь по врагу. Путину доложили о боях в Курской области

Огонь по врагу. Путину доложили о боях в Курской области

Владимир Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях РФ.Вчера 5K прочитали Вооруженные сил Украины (ВСУ) заняли 28 населенных пунктов в Курской области.

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