Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Хорошее фото - два гондона . Оба - дырявые. Ну а словесное сопровождение этого фото, (статейку), чича может засунуть ...Бежавший в Лондон...
  • ALEKSANDR ROGOV
    Я мечтаю только об одном, когда всю эту нечисть, в том числе и пи-ра чичваркина, повезут в клетках по Красной площади!Бежавший в Лондон...
  • Evgenija Palette
    Хватит, хватит... НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! ДУРАЧКИ...Экс-комбриг ВСУ: ...

Героизм русского якута Григорьева — не в ножевой схватке, а в сохранении человечности

Героизм русского якута Григорьева — не в ножевой схватке, а в сохранении человечности

https://t.me/russkiy_malchik/2439В то же самое время в смертельной схватке на ножах нашего бойца с всушником печально не то даже, что русские рубят русских на радость американцам и без всякого вреда главарям киевского режима, а то, как уже после боя выразился наш военный-якут.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
В любой кровавой войне народами руководит не осознанная необходимость действий, а вбитая в голову защита  интересов: с одной стороны богатых во имя спасения своего состояния, а с другой стороны спасение жизни народа и отечества его защитниками.
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Герой...
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18 час.
Юрий Золотарев
ВСУ-шник - какого хрена &quot;тоже защищал свою родину&quot;?? Эта бандеровская падла пришла на землю, которая принадлежит не ЕМУ, а тем, кто на ней живёт - дончанам. А бандеровское говно решило, что это ОН хозяин Донбасса, потому что он &quot;украинэць&quot;! Правильно якут порешил бандерлога! - это СПРАВЕДЛИВЫЙ акт возмездия фашисту!
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16 час.

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