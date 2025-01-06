https://t.me/russkiy_malchik/2439В то же самое время в смертельной схватке на ножах нашего бойца с всушником печально не то даже, что русские рубят русских на радость американцам и без всякого вреда главарям киевского режима, а то, как уже после боя выразился наш военный-якут.
Героизм русского якута Григорьева — не в ножевой схватке, а в сохранении человечности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
В любой кровавой войне народами руководит не осознанная необходимость действий, а вбитая в голову защита интересов: с одной стороны богатых во имя спасения своего состояния, а с другой стороны спасение жизни народа и отечества его защитниками.
Ответить
18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Герой...
Ответить
18 час.
Юрий Золотарев
ВСУ-шник - какого хрена "тоже защищал свою родину"?? Эта бандеровская падла пришла на землю, которая принадлежит не ЕМУ, а тем, кто на ней живёт - дончанам. А бандеровское говно решило, что это ОН хозяин Донбасса, потому что он "украинэць"! Правильно якут порешил бандерлога! - это СПРАВЕДЛИВЫЙ акт возмездия фашисту!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии