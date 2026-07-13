Диана Панченко: ЕС боится Маска, поэтому интернет по паспорту станет реальностью в 2027 году

Какие именно «трюки банановых республик» применили евробюрократы для проталкивания закона о слежке? Почему главной угрозой для ЕС считаются США и Илон Маск, а не Россия? Как манифест компании Palantir превращает инженеров-программистов в военнообязанных солдат кибервойны? И когда сканирование переписки на уровне клиента превратит каждый смартфон в добровольного доносчика? Европарламент принял зако… Читать далее: https://govorit.