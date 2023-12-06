Цифрооборотни в правительстве готовят 5G-атаку в рамках стратегии тотальной оцифровки домохозяйств Минцифры РФ до 1 марта подготовит план по реализации стратегии развития телекоммуникационной отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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