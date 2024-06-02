Говорят, Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС в июне. Еврочиновники уверяют, что готовы, да и время не терпит: в июле председателем в Совете ЕС станет Венгрия, а ничего хорошего для украинцев это не сулит.
Игра в осла и палку
Комментарии
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Eduard
И Молдавию в аферу не втяните!ЕС нужна США,что бы Россию воевать,сомнительные "ценности"!
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21 час.
Eduard
Мы Санду бандеролью отправим в Румынию,те на её костях гадатт будут!
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21 час.
Natalija Osminina
Смешно.. Морковка все еще висит))
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19 час.
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