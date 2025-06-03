Суд не стал арестовывать обвиняемого по делу о продаже алкоголя в Байкальске

Слюдянский районный суд в Иркутской области не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста 24-летнему обвиняемому в покупке алкоголя подросткам на вечеринку в Байкальске, которая закончилась трагедией.
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