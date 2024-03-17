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Вести Севастополь

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В Севастопольском музее имени  Крошицкого открыли выставку «10 лет вместе» 

В Севастопольском художественном музее имени Крошицкого открыли выставку «10 лет вместе» Посетителям представили 12 детских и 21 работу художника Олега Танцюры На полотнах изображены события Русской весны глазами участника 2014 года и ровесников воссоединения города-героя с Россией.

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