В Севастопольском музее имени  Крошицкого открыли выставку «10 лет вместе» 

В Севастопольском художественном музее имени Крошицкого открыли выставку «10 лет вместе» Посетителям представили 12 детских и 21 работу художника Олега Танцюры На полотнах изображены события Русской весны глазами участника 2014 года и ровесников воссоединения города-героя с Россией.