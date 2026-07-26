Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

Массимилиано Фаццини об увеличении волн жары в Европе

Массимилиано Фаццини об увеличении волн жары в Европе

Массимилиано Фаццини, преподаватель итальянского университета, сообщил о росте числа волн жары в Центральной Европе: средняя продолжительность таких периодов составляет шесть-семь дней, но их число значительно увеличилось, что является ключевым признаком климатических изменений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии