Массимилиано Фаццини об увеличении волн жары в Европе

Массимилиано Фаццини, преподаватель итальянского университета, сообщил о росте числа волн жары в Центральной Европе: средняя продолжительность таких периодов составляет шесть-семь дней, но их число значительно увеличилось, что является ключевым признаком климатических изменений.
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