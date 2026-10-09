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«Контрабандист сосисок»: полиция поймала прятавшего мясные изделия в штаны вора

«Контрабандист сосисок»: полиция поймала прятавшего мясные изделия в штаны вора

В Британии 30-летнему Хейдону Лукасу предъявили обвинения по четырем эпизодам магазинных краж. По версии полиции, мужчина прятал упаковки мясных продуктов в штанах и уходил без оплаты.

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