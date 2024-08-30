Окончание СВО: математик-пророк открыл свой расчет, в котором указал, когда это случится Ольга БезродняяМатематик Григорий Кваша сделал прогноз относительно специальной военной операции (СВО), основываясь на своих уникальных расчетах.
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