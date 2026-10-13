Мэр Омска обойдется бюджету города в 55 млн рублей. Опубликован проект бюджета Омска на 2027 год. Мы посмотрели, какие суммы заложены в казне на содержание городских чиновников и депутатов.
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