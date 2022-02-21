Камо Оганесян: «Ненависти или враждебного отношения к «Астане», когда играл за «Кайрат», не было»

Перешедший из «Кайрата» новичок «Астаны» Камо Оганесян высказался о своем отношении к столичному клубу.

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