В РЖД заявили об адаптации к изменению «нефтяной логистики»

Погрузка нефтепродуктов на внутренний рынок по итогам прошлой недели в целом выросла на сети отечественного железнодорожного оператора на 11 процента год к году, а в восточном направлении немногим менее чем на треть.
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