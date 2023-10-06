Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправного поведения мигрантов в отношении жителей Новосибирской области

В СМИ получила распространение информация о том, что в селе Толмачево Новосибирского района мигранты, являющиеся сотрудниками одного из складов, регулярно устраивают конфликты, драки с жителями региона по незначительным поводам.
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