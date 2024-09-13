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«Они убили во мне актрису» – Хаматова гребёт лопатой деньги российских налогоплательщиков

«Они убили во мне актрису» – Хаматова гребёт лопатой деньги российских налогоплательщиков

Политнавигатор Актриса-русофобка Чулпан Хаматова жалуется, что не видит в своей жизни «перспективы и образа будущего».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ахахаха,пилять актриса.......где она актрисничает? Что она может? Подзаборная актрисулька.....😡😡😡😡😡
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1 час.
Sergiy Che
&quot;...Та деятельность, которую она ведет против нашей страны, рано или поздно...&quot;  ©  - после того, что она наболтала, может всё же лучше рано, чем поздно?? Чего ждут то?))
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36 мин.
G
Galina
Мразь!!!!🤑😡
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22 мин.

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