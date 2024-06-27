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Как перестать играть в саморазвитие и начать развиваться?

Как перестать играть в саморазвитие и начать развиваться?

      Сказ о том, как наконец-то быть и больше не казаться Саморазвитие, духовность, осознанность, ретрит, зона комфорта, медитация, проявленность — вот те немногие существительные, с которых начинается словарь сегодняшнего Человека Прогрессивного.

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