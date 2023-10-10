Молдова и Болгария подпишут соглашение о сотрудничестве в целях развития. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Парликов после встречи в Варне с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии, бывшим еврокомиссаром Марией Габриэль.
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