Молдова и Болгария подпишут соглашение о сотрудничестве в целях развития. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Парликов после встречи в Варне с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии, бывшим еврокомиссаром Марией Габриэль.