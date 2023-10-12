Reuters сообщил о прибытии Блинкена в Израиль

Самолет госсекретаря США Энтони Блинкена приземлился в Израиле. Об этом сообщает Reuters.Агентство пишет, что визит Блинкена состоялся для демонстрации Вашингтона с Израилем на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
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