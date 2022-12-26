АВТОВАЗ объявляет о начале цикла испытаний LADA e-Largus. Это самый локализованный российский электромобиль, опытное производство которого стартует на заводе LADA в Ижевске в конце 2023 года.
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