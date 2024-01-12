RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    бред старой предательницы.... по ее словам родина там где лучше....  где нет войны, где полнее и вкуснее кормят. а па...Тарасова — о смен...
  • Виктор Максименко
    Ущербность какая то уже в возрасте а что происходит кругом не понимает и наверно уже не поймёт.Тарасова — о смен...
  • Татьяна Гамулина
    Старая бабка, маразм. Всю жизнь смотрела как на западе, а жила в России где имя и деньгиТарасова — о смен...

Ортопед Сажников высказался о пользе стелек с супинатором

Ортопед Сажников высказался о пользе стелек с супинатором

Ортопед клиники Docmed Олег Сажников рекомендовал при артрите использовать стельки с супинатором. Исследования показали, что подобные стельки полезны для пациентов с остеоартритом коленного сустава, заявил специалист в беседе с «Газетой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх