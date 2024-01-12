Ортопед Сажников высказался о пользе стелек с супинатором

Ортопед клиники Docmed Олег Сажников рекомендовал при артрите использовать стельки с супинатором. Исследования показали, что подобные стельки полезны для пациентов с остеоартритом коленного сустава, заявил специалист в беседе с «Газетой.
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