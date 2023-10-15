Узники совести. Правозащитница Елена Бережная стала опасным врагом киевского режима

Украинская правозащитница Елена Бережная с 17 марта 2022 года брошена в тюрьму СБУ: киевские власти признали ее одним из самых опасных для себя украинских общественно-политических деятелей, не склонных к соглашательству и компромиссам.
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