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Названы страны, ценности которых чужды российскому обществу

Названы страны, ценности которых чужды российскому обществу

Российское правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

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