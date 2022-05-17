Президент Джо Байден (архівне фото) Байден: ми зобов'язані виступати проти ненависті Президент висловив надію на те, що інші країни наслідують приклад США, забезпечивши представникам ЛГБТК+ повноцінну участь у житті суспільства У Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією президент Байден і перша леді Джилл Байден виступили на підтримку представників ЛГБТК+ у США та […] Сообщение Байден: ми повинні виступати проти ненависті появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.