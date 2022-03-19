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Агент: «Вендел не планирует расторгать контракт с «Зенитом». Он обязательно вернется в Россию»

Агент Вендела исключил возможность ухода полузащитника из «Зенита». 24-летний хавбек пропустит сегодняшний матч чемпионата России против «Арсенала» из-за дисквалификации.

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