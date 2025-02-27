Широкая Масленица: как испечь идеальные блины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Пшеничные, гречневые, кукурузные, ржаные, овсяные, рисовые, сладкие, соленые, пресные, дрожжевые и даже шоколадные: рецептов блинов на Масленицу – великое множество.
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