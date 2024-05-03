«Атлетик» выиграл у «Хетафе», хотя заканчивал матч вдевятером

В чемпионате Испании начался 34-й тур: «Хетафе» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» — 0:2. Голы в середине первого тайма и начале второго таймов забил Иньяки Уильямс с передач своего младшего брата Нико Уильямса.
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