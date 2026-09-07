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Бассейн с акулами нашли в подвале многоэтажки в Узбекистане

Бассейн с акулами нашли в подвале многоэтажки в Узбекистане

Проверка прошла в доме № 78 на улице Ферганской в махалле Мурувват. По данным ведомства, владелец квартиры № 17 самовольно занял часть общего помещения, установил там бассейн и провёл трубы.

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