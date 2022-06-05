Захарова провела наглядные параллели между действиями Киева и нацистов в Германии

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела слова немецкого пастора Мартина Нимеллера, который глубоко ошибся в симпатиях к Гитлеру, после чего до конца жизни обличал нацистскую идеологию.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела слова немецкого пастора Мартина Нимеллера, который глубоко ошибся в симпатиях к Гитлеру, после чего до конца жизни обличал нацистскую идеологию.
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