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Захарова провела наглядные параллели между действиями Киева и нацистов в Германии

Захарова провела наглядные параллели между действиями Киева и нацистов в Германии

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела слова немецкого пастора Мартина Нимеллера, который глубоко ошибся в симпатиях к Гитлеру, после чего до конца жизни обличал нацистскую идеологию.

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