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В Ростове назвали улицы, которые перекроют для проезда автомобилей в апреле

В Ростове назвали улицы, которые перекроют для проезда автомобилей в апреле

Так в департаменте автодорог сообщили, что с пятницы, 1 апреля, будет закрыт проезд по части улиц в Первомайском и Пролетарском районах Ростова, а именно улицам Вересаева, Коммунаров, 50-летия Ростсельмаша, Щаденко, Щедрина и проспекту Шолохова.

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