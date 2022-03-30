В Ростове назвали улицы, которые перекроют для проезда автомобилей в апреле

Так в департаменте автодорог сообщили, что с пятницы, 1 апреля, будет закрыт проезд по части улиц в Первомайском и Пролетарском районах Ростова, а именно улицам Вересаева, Коммунаров, 50-летия Ростсельмаша, Щаденко, Щедрина и проспекту Шолохова.