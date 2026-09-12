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Царьград

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Карлос Пратес бросил вызов Исламу Махачеву после его победы

Карлос Пратес бросил вызов Исламу Махачеву после его победы

Бразильский боец UFC Карлос Пратес вызвал на бой русского чемпиона Ислама Махачева, уверенно защищавшего титул в поединке против ирландца Иэна Гэрри.

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