Кредит под ключ: в каких регионах стало проще взять ипотеку

Условия по ипотечным программам изменились. В каких регионах сейчас проще всего взять кредит на жильё и как это сделать? Где проще всего взять IT-ипотеку Важным изменением льготной IT-ипотеки стало исключение из числа участников компаний Москвы и Санкт-Петербурга.