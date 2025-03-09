Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Москве и Приамурье

В конце 2024 года наименьший уровень безработицы среди российских регионов был зафиксирован в Москве и Амурской области, тогда как самый высокий уровень наблюдался в Ингушетии и Карачаево-Черкессии, сообщает РИА Новости.
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