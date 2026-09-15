Индекс российских гособлигаций вырос на 0,1%

Индекс гособлигаций России поднялся до 113,18 базисных пунктов, при этом выпуски ОФЗ серии № 26246 показали рост на 0,1%, а серии № 26248 - снижение на 0,2%.
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