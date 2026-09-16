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Главе транспортной компании предъявили обвинение после ДТП с 13 погибшими

Главе транспортной компании предъявили обвинение после ДТП с 13 погибшими

В Архангельской области главе автотранспортной компании предъявили обвинение после ДТП с 13 погибшими.

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