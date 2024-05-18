В Калуге сбили 12-летнего пешехода на улице Карла Либкнехта

В Калуге сбили 12-летнего пешехода. Об этом рассказали в УМВД России по Калужской области. По предварительной информации, 17 мая в 20:05 в районе дома 22 по улице Карла Либкнехта 70-летний водитель ехал на автомобиле Chevrolet Lacetti со стороны улицы Баррикад в сторону улицы Ленина.