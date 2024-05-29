Умер продюсер «Крестного отца» и «Малышки на миллион» Альберт Радди

Альберт Радди — обладатель двух «Оскаров» за фильмы «Крестный отец» и «Малышка на миллион» — умер в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни в Лос-Анджелесе, в медицинском центре имени Рональда Рейгана.
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