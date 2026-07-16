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МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

МОК отказался менять позицию по России под давлением девяти европейских государств, пригрозивших исключить организацию из программ финансирования ЕС, — комитет намерен сохранять глобальную спортивную миссию вопреки геополитике.

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