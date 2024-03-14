Украинская разведка заявила, что не уверена в смерти Пригожина

"Говорящая голова" ГУР сообщила об этом в телеинтервью.Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сделал неожиданное признание: украинская разведка не уверена, что Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнр», погиб.
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