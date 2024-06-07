Композитор A Plague Tale намекает на то, что анонс третьей части состоится уже в эт...

Композитор A Plague Tale намекает на то, что анонс третьей части состоится уже в эти выходныеОливер Деривьер, музыкальный композитор первых двух игр в серии A Plague Tale намекает на то, что анонс триквела состоится уже скоро.
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