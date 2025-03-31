Роструд стал фиксировать резкий всплеск жалоб на задержки зарплат. Более чем на треть выросло число обращений в Роструд из-за долгов работодателей перед подчинёнными.
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Роструд стал фиксировать резкий всплеск жалоб на задержки зарплат. Более чем на треть выросло число обращений в Роструд из-за долгов работодателей перед подчинёнными.