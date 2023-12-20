Газпромбанк снова увеличил процентные ставки по вкладам

По вкладу «Ваш успех» процентные ставки увеличились на 0,47 п. п. для вклада сроком 181 день и теперь процентные ставки с учетом надбавки в рамках акции «Хит сезона» составляют 12,02-16,02%, а с учетом капитализации – 12,7-16,5% годовых.
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