Газпромбанк снова увеличил процентные ставки по вкладам

По вкладу «Ваш успех» процентные ставки увеличились на 0,47 п. п. для вклада сроком 181 день и теперь процентные ставки с учетом надбавки в рамках акции «Хит сезона» составляют 12,02-16,02%, а с учетом капитализации – 12,7-16,5% годовых.