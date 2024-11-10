В порядок предоставления оплаты отпуска пострадавшим от чернобыльской катастрофы внесены 10 новых изменений

CNAS сообщает, что с текущего 3 ноября оплата дополнительного отпуска продолжительностью 14 календарных дней гражданам, пострадавшим в результате чернобыльской катастрофы, производится по должности, без необходимости для заявителя подать в Территориальную кассу социального страхования соответствующее заявление.
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