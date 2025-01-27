Интимная гигиена — как часто и правильно подмываться девушке?

Интимная гигиена – это не просто процедура очищения. Это залог женского здоровья и комфорта. Правильный уход за интимными зонами помогает предотвратить развитие различных заболеваний, сохраняет естественный баланс микрофлоры и обеспечивает ощущение чистоты и свежести.