Инспектор ЕС едет в Казахстан "закрывать" таможню с Россией. Токаев, похоже, не против

Европа,это те кто в Казахстане "протесты" организовал! Тоже мне "союзники"!

Eduard

Нанесите удар пр Европе иСША и всё это прекратится! Но нет,только на Украине стрельба,вот и получаем врагов.Только время теряем.Нам нп надо НАТО боятся их из Афгана вышвырнули тем более ядерная держава Россия им вообще пендалей навешает,больше ничьи деньги не понадобятся и территории)