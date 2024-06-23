Астана приняла международного спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, ибо деваться ей было некуда.
Инспектор ЕС едет в Казахстан "закрывать" таможню с Россией. Токаев, похоже, не против
Комментарии
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Eduard
У Европы появились рабы и колонии,причем за пресловутые "бусы"!
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13 час.
Eduard
Европа,это те кто в Казахстане "протесты" организовал! Тоже мне "союзники"!
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13 час.
Eduard
Нанесите удар пр Европе иСША и всё это прекратится! Но нет,только на Украине стрельба,вот и получаем врагов.Только время теряем.Нам нп надо НАТО боятся их из Афгана вышвырнули тем более ядерная держава Россия им вообще пендалей навешает,больше ничьи деньги не понадобятся и территории)
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13 час.
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